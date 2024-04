ROMA (ITALPRESS) – Prima volta a Pistoia per Claudia Gerini, ospite del Teatro Manzoni, con i Solis String Quartet, sabato 13 aprile (ore 20.45) per Qualche estate fa. Vita, poesia e musica di Franco Califano. il concerto-spettacolo, con la regia di Massimiliano Vado, che conclude in bellezza la sezione eventi speciali della Stagione 2023/24 di Teatri di Pistoia. Nato da un’idea di Solis String Quartet (Luigi De Maio, Vincenzo Di Donna violini; Gerardo Morrone, viola; Antonio Di Francia, violoncello; ensemble già applaudito in occasione del concerto di fine d’anno 2023 al Manzoni al fianco di Peppe Servillo), lo spettacolo, prodotto da IMARTS – International Music and Arts, si avvale del soggetto e testo di Stefano Valanzuolo e degli arrangiamenti di Antonio Di Francia. La storia artistica di Franco Califano (1938-2013), cantautore, produttore discografico, attore, compositore e poeta, si è sempre intrecciata, per scelta consapevole, con quella umana, al punto che il personaggio, forse, ha spesso finito con il mettere in ombra l’autore di tanti successi.

Qualche estate fa prova a riportare in equilibrio le due dimensioni, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare la vita dell’autore. Il testo, per sfuggire alla tentazione di riproporre stereotipi dongiovanneschi e sottrarsi ai pericoli del raffronto col modello originale, è interamente declinato al femminile. Si susseguono nove quadri, cioè, narrati da altrettante voci di donne diverse, a cui dà voce e corpo Claudia Gerini: personaggi soprattutto di fantasia che raccontano aspetti e storie riferibili, nella realtà, all’uomo e all’artista. Ogni quadro culmina in una canzone di Califano, di modo che la musica si ponga come didascalia al racconto, e non viceversa. Tra le canzoni che il pubblico avrà modo di ascoltare alcuni titoli che hanno fatto la storia della musica italiana: Un tempo piccolo, Un’estate fa, Io non piango, Minuetto, La nevicata del ’56, La musica è finita, Io m’embriaco, La mia libertà e Tutto il resto è noia.

foto: ufficio stampa Teatri di Pistoia

(ITALPRESS).