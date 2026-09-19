CITY’SCAPE Award 2026, Roma Capitale vince il primo premio

ROMA (ITALPRESS) – Roma Capitale vince il primo premio del CITY’SCAPE Award 2026 con tutti e tre i progetti candidati nella Categoria “Paesaggio in luce: il progetto della luce nella valorizzazione del paesaggio”. Il riconoscimento è stato consegnato ieri pomeriggio, 18 settembre, alla Triennale di Milano all’assessora ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini e all’amministratore delegato di Areti Raffaele De Marco.

I tre progetti premiati riguardano interventi finanziati da Roma Capitale e sviluppati dall’Assessorato ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture con la collaborazione di Areti. Le candidature raccontano una strategia unitaria che considera la luce come infrastruttura urbana, capace di migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici, contribuire alla sicurezza e ridurre consumi e impatto ambientale, e non da ultimo valorizzare il patrimonio storico e archeologico.

I tre progetti vincitori.

“Nuovi paesaggi urbani disegnati dalla luce” comprende gli interventi di illuminazione di Piazza San Giovanni in Laterano e dei Palazzi Naiadi e Feltrinelli a Piazza della Repubblica, entrambi già realizzati. A Piazza della Repubblica la nuova illuminazione valorizza le quinte architettoniche e il rapporto con la Fontana delle Naiadi; a San Giovanni accompagna la monumentalità della basilica e del sagrato, contribuendo a rendere lo spazio più leggibile e fruibile nelle ore serali e notturne.

“L’archeologia prende vita con la luce” è dedicato al patrimonio archeologico della città. È già realizzata la nuova illuminazione dei Mercati di Traiano, mentre sono in corso gli interventi alle Terme di Caracalla e sugli Acquedotti Alessandrino e Claudio. Il progetto utilizza la luce per mettere in evidenza volumi, materiali e caratteristiche architettoniche dei monumenti. Sugli acquedotti sono inoltre previsti sistemi intelligenti che attivano e modulano l’illuminazione in funzione del passaggio di pedoni e ciclisti, con l’obiettivo di garantire fruibilità e sicurezza contenendo consumi e impatto ambientale.

“La luce che protegge e rassicura” interessa l’asse urbano tra Piazza della Repubblica e Porta Maggiore e integra illuminazione funzionale e artistica. Sono già stati realizzati gli interventi all’Ex Planetario, in via Parigi e a largo di Villa Peretti; sono invece in corso quelli alle Terme di Diocleziano, a Porta Maggiore e al Tempio di Minerva Medica. L’intervento punta a creare continuità tra spazi pubblici, luoghi monumentali e grandi nodi della mobilità, rendendo i percorsi più leggibili e riconoscibili e migliorando la qualità degli spazi nelle ore notturne.

“Stiamo lavorando perché Roma sia una città sempre più vivibile, accessibile e capace di essere vissuta pienamente anche nelle ore serali e notturne. La luce ha un ruolo importante in questa trasformazione: valorizza il nostro straordinario patrimonio, rende più leggibili e accoglienti gli spazi pubblici e accompagna una città che vogliamo sempre più aperta, sicura e ricca di occasioni di incontro e socialità. È la stessa visione che guida il nostro Piano Notte e gli interventi che stiamo portando avanti nei luoghi della movida, nelle stazioni della metropolitana e, progressivamente, alle fermate degli autobus. Il primo premio assegnato a tutti e tre i progetti presentati da Roma Capitale con Areti è un riconoscimento importante alla qualità di questo lavoro e alla capacità di coniugare tutela, innovazione e qualità urbana”, dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Questo premio riconosce la strategia che Roma Capitale sta portando avanti sull’illuminazione della città e la qualità degli investimenti realizzati in questi anni. Abbiamo scelto di considerare la luce non come un semplice elemento tecnico o decorativo, ma come una vera infrastruttura urbana, sulla quale investire per valorizzare la storia e la bellezza di Roma, migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e contribuire alla sicurezza. I tre progetti premiati, sviluppati con la collaborazione di Areti, applicano questa visione a contesti molto diversi della città: le grandi piazze, il patrimonio archeologico e gli acquedotti, i luoghi della mobilità e della vita notturna”, spiega l’assessora ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini.

“Il primo premio assegnato a Roma Capitale per tutti e tre i progetti candidati al CITY’SCAPE Award 2026 conferma il valore dell’illuminazione pubblica come infrastruttura urbana al servizio della qualità dello spazio pubblico. I progetti premiati dimostrano come la luce possa contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, alla fruibilità dei luoghi e alla sicurezza della città. ARETI è orgogliosa di aver collaborato con Roma Capitale alla realizzazione di questi interventi, mettendo a disposizione competenze tecniche e progettuali in un percorso condiviso di miglioramento e valorizzazione degli spazi urbani e delle emergenze archeologiche urbane e suburbane”, dichiara l’amministratore delegato di Areti Raffaele De Marco.

– foto ufficio stampa Comune di Roma –

(ITALPRESS).