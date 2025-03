I cittadini di Malta rimangono scettici sulla priorità di difesa dell’UE

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ Eurobarometro rivela che la popolazione maltese rimane scettica riguardo alla necessità di dare priorità alla difesa e alla sicurezza a livello europeo. Solo il 14% degli intervistati a Malta sostiene che il Parlamento Europeo dovrebbe rendere “la difesa e la sicurezza dell’Ue” la sua priorità assoluta, con una diminuzione di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente e meno della metà rispetto alla media europea (31%).

Sebbene la media europea sembri dare la stessa priorità alla difesa e alla sicurezza come l’anno precedente, secondo il sondaggio dell’Eurobarometro del Parlamento europeo i risultati arrivano in un periodo di crescente discussione a Malta riguardo alla spesa per la difesa e alla neutralità del Paese, con entrambe le principali forze politiche che si esprimono sull’argomento. Sia il governo laburista che l’opposizione nazionalista hanno escluso modifiche alla neutralità di Malta, ma entrambe le parti hanno dato segnali di disponibilità ad aumentare la spesa per la difesa, almeno a livello europeo. All’inizio di questo mese, il primo ministro Robert Abela ha firmato insieme ad altri leader dell’Ue un piano di difesa europeo da 800 miliardi di euro. Ha anche suggerito che Malta dovrebbe aumentare la sua spesa per la difesa, pur sottolineando domenica scorsa che il governo intende “costruire un’economia basata sulla pace, non sulla guerra”.

Nel frattempo, in una nota, il Partito Nazionalista (Pn) ha affermato che il leader dell’opposizione Bernard Grech ha espresso il proprio sostegno ad un aumento della spesa per la difesa europea in discussioni con il gruppo del Partito popolare europeo (Ppe). Nonostante la riluttanza di molti maltesi a vedere discussioni più ampie sulla difesa a livello dell’Ue, una significativa maggioranza, quattro su cinque, ritiene che l’Ue dovrebbe dare maggiore priorità alla protezione dei suoi cittadini in futuro. Quando è stato chiesto loro quali dovrebbero essere le priorità future dell’Unione, l’82% degli intervistati a Malta ha dichiarato che ritiene che il ruolo dell’Ue nel proteggere i suoi cittadini da crisi globali e rischi per la sicurezza debba diventare più importante. Questa visione è condivisa dal 66% degli europei in generale. Questo sondaggio Eurobarometro segna la prima volta che l’Unione ha chiesto ai suoi cittadini quale dovrebbe essere l’importanza futura del suo ruolo nella protezione dei cittadini.

I risultati arrivano in un periodo di rinnovata militarizzazione europea e segnali che gli Stati Uniti, un alleato di lunga data, potrebbero spostare la propria attenzione dalla difesa dei partner europei. Malta è tra i Paesi che hanno attribuito maggiore importanza al futuro ruolo dell’Ue nella protezione dei suoi cittadini, insieme a Irlanda e Danimarca, appena dietro Cipro (83%), Paesi Bassi e Finlandia (entrambi 84%) e Svezia (87%). Da notare che, nonostante la sua vicinanza all’Ucraina sotto assedio e alla Bielorussia, alleata della Russia, la Polonia, fermo sostenitore dell’Ucraina, ha dato minore importanza (44%) al ruolo dell’Ue nella protezione dei suoi cittadini da future crisi e rischi per la sicurezza. Mentre la maggior parte dei maltesi ritiene che l’Ue dovrebbe assumere un ruolo più attivo nella protezione dei suoi cittadini, i cittadini sono meno fiduciosi riguardo all’importanza futura dell’Unione. Solo il 52% dei maltesi e il 44% degli europei hanno espresso la convinzione che l’Ue crescerà in importanza sulla scena mondiale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).