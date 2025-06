Cittadinanza, Tajani “10 anni modo serio per avere italiani formati”

ROMA (ITALPRESS) - "Per essere cittadino italiano bisogna conoscere la lingua italiana, la geografia, la storia dell'Italia e la Costituzione della Repubblica. Cinque anni sono insufficienti perché non formi una persona. Dopo dieci anni, quando finisci la scuola dell'obbligo, puoi cominciare le pratiche per chiedere la cittadinanza. Meglio così, che dire arriviamo a 18 anni e qualsiasi cosa tu abbia fatto puoi chiedere di diventare cittadini italiano. È molto più serio e utile all'integrazione di persone che sono migranti regolari". Così il vicepremier, ministro e leader di Fi Antonio Tajani, parlando della cittadinanza, a margine di una conferenza stampa presso la sede del partito. xl5/ads/mca2