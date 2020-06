Alla luce della pubblicazione del nuovo calendario del Campionato Italiano Rally 2020, la Citroën C3 R5 e la Peugeot 208 Rally 4 (di imminente debutto) saranno gestite privatamente dal team FPF Sport di Fabrizio e Michele Fabbri, con il consueto supporto tecnico di Pirelli. Confermati gli equipaggi Andrea Crugnola-Pietro Ometto per la Citroën C3 R5 e Paolo Andreucci–Anna Andreussi per la 208 Rally 4. “Groupe PSA Italia – si legge in una nota – augura in bocca al lupo a FPF Sport e ai piloti, con l’auspicio che possano contribuire ad arricchire la sua lunga storia di successi rallistici nel nostro Paese”.

