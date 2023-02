ROMA (ITALPRESS) – Citroen C5 X è stata insignita del premio “best large car” dal WWCOTY (Women’s World Car of the Year).

Si tratta di una giuria esclusivamente femminile, composta da 63 giornaliste del settore automotive, provenienti da 45 paesi diversi dei 5 continenti, che ha il difficile compito di eleggere le migliori vetture in 6 categorie (large car, performance car, urban car, large SUV, 4X4 and family SUV). Le vetture vincitrici rappresentano l’eccellenza nella loro categoria in termini di sicurezza, maneggevolezza, comfort, tecnologia, design, efficienza, impatto ambientale e rapporto qualità-prezzo.

Citroen C5 X vince il premio per la categoria “Best large car” e ora gareggerà con le altre 5 vincitrici per la fase finale che determinerà la vincitrice “assoluta” del massimo riconoscimento di WWCOTY. Il premio sarà annunciato l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Presentata nel 2021, C5 X è diventata un modello di punta che rappresenta il know-how unico di Citroen. Globalmente sono già state effettuate più di 45.000 consegne in un solo anno. A livello europeo, nella seconda metà dell’anno è leader nella classifica delle berline mainstream del segmento D. C5 X coniuga l’eleganza e il dinamismo di una berlina, la versatilità e la volumetria di una station wagon con la posizione di guida di un SUV. Tutte queste caratteristiche vanno ad unirsi ad un comfort senza eguali grazie ai sedili Citroen Advanced Comfort e alle sospensioni Active Citroen Advanced Comfort.

C5 X è un vero e proprio invito a viaggiare in tutta serenità. Offre tecnologie all’avanguardia per semplificare la vita a bordo, con in particolare il sistema di head-up display a proiezione Extended Head Up Display o un nuovissimo sistema multimediale MyCitroen Drive Plus con riconoscimento vocale naturale e schermo touch da 12″. Anche C5 X si inserisce perfettamente nella transizione energetica di Citroen proponendo una versione Plug-in Hybrid 180 è-EAT8 che completa l’offerta Plug-in Hybrid 225 è-EAT8 che già rappresenta il 60% del mix C5 X.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Citroen-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com