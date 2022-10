MILANO (ITALPRESS) – Citroèn Ami – 100% èlectric offre una mobilità innovativa ed ecosostenibile non solo in ambito strettamente urbano. Lo dimostra il caso del Genova City Airport, che utilizza tre unità di Citroèn Ami – 100% èlectric all’interno delle proprie infrastrutture aeroportuali. Inaugurato nel 1962, il Genova City Airport è l’aeroporto di riferimento della Liguria e del Basso Piemonte. In posizione baricentrica rispetto alla regione Liguria e situato a soli 6 chilometri dal centro del capoluogo, è collegato a numerose destinazioni nazionali ed europee, tra cui alcuni dei principali hub intercontinentali. Nell’ambito della strategia di decarbonizzazione della propria flotta di mezzi motorizzati operanti all’interno delle infrastrutture aeroportuali, il Genova City Airport ha trovato in Citroèn Ami -100% èlectric la risposta ideale alle proprie esigenze di mobilità sul piazzale dell’aeroporto. La sua autonomia fino a 75 km è più che sufficiente per coprire numerose giornate di utilizzo. La sua batteria da 5,5 KWh che alimenta il motore elettrico da 6 KW ha un processo di ricarica estremamente semplice che si completa in sole tre ore da una normale presa di corrente da 220 V, per essere pronta per il successivo utilizzo.

La sua velocità fino a 45 km/h è perfettamente adeguata ai limiti da rispettare sul piazzale aeroportuale.

Le sue dimensioni esterne estremamente compatte e il suo diametro di sterzata di soli 7 metri la rendono molto maneggevole e consentono agli operatori di spostarsi con grande agilità sui piazzali e di parcheggiare con facilità nelle zone di sosta.

La sua guida silenziosa e senza emissioni di CO2, consente ogni spostamento nel pieno rispetto dell’ambiente. Le sue ampie superfici vetrate, incluso il tetto in vetro totalmente trasparente, offrono una luminosità eccezionale nell’abitacolo e garantiscono un’ottima visibilità verso l’esterno. Il suo abitacolo ampio, spazioso, riscaldato e protetto dagli agenti atmosferici permette a due persone sedute una di fianco all’altra di spostarsi comodamente. La presenza del riscaldamento ne garantisce il confort, l’alloggiamento dedicato allo Smartphone permette il supporto di una multimedialità di ultima generazione e lo spazio davanti alle gambe del passeggero offre un ampio vano per sistemare tutte le eventuali attrezzature necessarie.

Tutte queste sue caratteristiche rendono Citroèn Ami – 100% èlectric la soluzione ideale alle esigenze di mobilità del Genova City Airport.

“Siamo particolarmente contenti di questa iniziativa che è in linea con il nostro programma di elettrificazione dei nostri mezzi operativi, avviato già da qualche anno. Citroèn Ami ha tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le nostre esigenze di mobilità. Inserendo tre esemplari all’interno del nostro parco veicoli, possiamo svolgere con estrema efficienza tutte le nostre attività quotidiane sui piazzali dell’aeroporto e nel contempo contribuire alla tutela dell’ambiente” dice Marco Bresciani, Responsabile Gestione Aeroportuale del Genova City Airport. Come previsto da normativa aeroportuale, le tre Citroèn Ami – 100% èlectric che compongono questa piccola flotta a zero emissioni sono state personalizzate con adesivi ad alta visibilità e luce catarifrangente. I tre veicoli sono stati forniti dalla Concessionaria Gecar di Genova, presente da diversi anni sul territorio.

“Siamo molto lieti di aver partecipato a questa iniziativa e aver saputo soddisfare la richiesta dell’Aeroporto di Genova, un Cliente per noi molto importante. Citroèn Ami rappresenta una soluzione di mobilità innovativa e originale in cui crediamo molto e che ci viene richiesta sempre di più da una clientela sempre più vasta e diversificata. Tra i nostri valori ci sono la sostenibilità ambientale, l’attenzione al nostro territorio e la soddisfazione dei nostri Clienti e crediamo che questa iniziativa li rappresenti tutti molto bene” dichiara Michele Montanella, Titolare della Concessionaria GECAR di Genova. Versatile, moderna e accessibile a tutti, Citroèn Ami – 100% èlectric fa parte della ricca gamma di prodotti elettrificati offerti da Citroèn per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile nell’ambito del processo di transizione energetica, con cui la Marca intende ampliare la sua offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025.

Già una storia di successo, in Italia Citroèn Ami -100% èlectric continua ad essere apprezzata da una clientela molto diversificata e da inizio anno si conferma leader nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici con una quota che raggiunge quasi il 60% (dati aggiornati a fine agosto 2022). “Siamo orgogliosi che il Genova City Airport abbia riconosciuto in Citroèn Ami tutte le qualità e le caratteristiche necessarie per rispondere al meglio alle proprie esigenze di mobilità quotidiane. Questa iniziativa dimostra ancora una volta il successo di Citroèn Ami, la nostra soluzione di mobilità elettrica, rivoluzionaria e anticonformista. Un successo che deriva dalla sua capacità di soddisfare le nuove aspettative di micromobilità, per tutti i tipi di clienti. Una caratteristica che riflette pienamente la filosofia della nostra Marca, da sempre attenta alle evoluzioni della società e fortemente impegnata nel processo di transizione energetica verso una mobilità sostenibile, sempre all’insegna dei valori di accessibilità, audacia e benessere dei clienti, che sono al centro del DNA di Citroèn” dice Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroèn Italia.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).