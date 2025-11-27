Cisal nomina Vitaliano Papillo nuovo commissario regionale in Calabria

PALERMO (ITALPRESS) – La CISAL ha nominato Vitaliano Papillo nuovo commissario regionale in Calabria. Lo annuncia il segretario generale Francesco Cavallaro, che sottolinea come la decisione “rientri in un percorso di rafforzamento dell’azione sindacale in una regione cruciale per il futuro del lavoro nel Mezzogiorno”. Cavallaro evidenzia che “la Calabria ha bisogno di una rappresentanza forte, autonoma e capace di intervenire con continuità sui temi che toccano la vita dei lavoratori”. Secondo il segretario generale, “la CISAL intende consolidare la propria presenza per garantire tutele reali e un dialogo costante con territori che chiedono stabilità, diritti e servizi all’altezza delle sfide sociali ed economiche”.

Papillo, nel commentare l’incarico, afferma che “la Calabria ha bisogno di politiche che mettano davvero al centro il lavoro e le persone. Per troppo tempo il lavoro è stato considerato marginale mentre i territori chiedevano stabilità, ascolto e diritti”. L’obiettivo, spiega, è aprire “una stagione nuova, fondata su lavoro stabile e di qualità, salari dignitosi, sicurezza e contratti equi”.

Papillo richiama anche la necessità di potenziare i servizi essenziali – dalla sanità alla scuola, dai trasporti al digitale – perché “senza servizi non c’è sviluppo”, e insiste sulla creazione di opportunità per i giovani “per fermare lo spopolamento e riportare a casa i talenti che questa terra ha fatto crescere”.

“La Calabria – conclude – ha risorse straordinarie, umane e produttive. Serve una visione condivisa capace di unire istituzioni, sindacati, imprese e cittadini. La CISAL è qui per garantire tutele autentiche e dare voce ai lavoratori che non si rassegnano. Con determinazione e autonomia vogliamo costruire insieme una nuova stagione”.

– Foto ufficio stampa CISAL –

(ITALPRESS).