CATANZARO (ITALPRESS) – Nuovo passo avanti per il completamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Svelare bellezza” dedicato alla Calabria. Dalila Nesci, già Parlamentare e Sottosegretario di Stato per il Sud e la Coesione territoriale nel Governo Draghi, ha incontrato nuovamente a Roma, presso gli uffici di Largo Chigi, il Ministro per il Sud del Governo Meloni, Tommaso Foti, per discutere lo stato di avanzamento del CIS Calabria ed esprimere apprezzamento per la proroga dei termini al 2026. I Comuni calabresi e le altre regioni destinatarie dei CIS, avranno tempo fino a dicembre 2026, anzichè 2025, per avviare gli appalti previsti.

Nesci ha espresso. “Vivo ringraziamento al Ministro Foti per la disponibilità dimostrata e per aver raccolto con sensibilità istituzionale l’esigenza dei territori”. “È una decisione importante – ha commentato Dalila Nesci – che permetterà di completare tutte le 110 opere previste dal “CIS Calabria – Svelare Bellezza”, anche quelle più complesse che aggregano molti comuni o che stanno subendo rallentamenti burocratici. Continuerò a dare il mio contributo politico per vigilare affinché ogni euro si trasformi in opportunità reale per la Calabria“, ha aggiunto.

– foto ufficio stampa Dalila Nesci –

(ITALPRESS).