CAGLIARI (ITALPRESS) – Si è concluso con quattro condanne il processo di primo grado per la presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta a Porto Cervo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. Dopo tre ore di camera di consiglio, il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe, e ai coimputati Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Condannato invece a 6 anni e 6 mesi Francesco Corsiglia.

(ITALPRESS).