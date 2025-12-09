Cinque anni fa la scomparsa di Paolo Rossi, Federica Cappelletti: “L’insegnamento più grande era la sua resilienza”

ROMA (ITALPRESS) – “L’eredità più importante che ha lasciato è l’uomo che è stato. Era capace di trasformare le cose negative in positive, l’insegnamento più grande che ci ha lasciato è quello di sapersi sempre rialzare, la sua resilienza”. Lo ha dichiarato Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, nel giorno del quinto anniversario della sua scomparsa, intervenuta a “Tg2 Italia Europa”.

“Paolo rappresenta il riscatto personale, ma anche degli italiani che stavano vivendo un periodo complicato. Ancora oggi rimane l’eroe, il simbolo di questo riscatto dell’Italia” ha detto Cappelletti, presidente della Divisione serie A femminile della Figc, che con la Fondazione intitolata a Paolo Rossi porta avanti progetti di solidarietà.

Presente in studio anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha ricordato così il “Pablito” nazionale: “L’umanità del grande atleta dà il senso con il quale confrontarsi. L’abbiamo visto in campo e fuori dal campo. Era una persona semplicemente speciale. Era semplice ma allo stesso tempo unico. Ha mantenuto quella normalità che lo ha fatto apprezzare in tutto il mondo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).