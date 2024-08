Cinema & Spettacoli Magazine – 7/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In uqesta edizione: - "Alien: Romulus", il ritorno della saga horror - "Cattivissimo me 4", tornano Gru e i Minions - "L'innocenza", il nuovo film di Kore-eda - "It Ends With Us", dramma romantico con Blake Lively mgg/gtr/col