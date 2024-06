Cinema & Spettacoli Magazine – 5/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "Open Roads", il cinema italiano nelle sale di New York - “Kinds of Kindness”, il ritorno di Yorgos Lanthimos con Emma Stone - “Hotspot - Amore senza rete”, il nuovo film di Giulio Manfredonia - “El Paraíso”, Edoardo Pesce in viaggio tra amore e follia mgg/gtr