Cinema & Spettacoli Magazine – 5/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "The Brutalist", il ritorno del premio Oscar Adrien Brody - "Diva futura", Pietro Castellitto è Riccardo Schicchi - "Fatti vedere" con Matilde Gioli e Asia Argento - "We Live in Time", dramma con Andrew Garfield e Florence Pugh mgg/gtr