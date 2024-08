Cinema & Spettacoli Magazine – 28/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "Divano di famiglia", commedia con Ewan McGregor - "Paradise is Burning", dramma di Mika Gustafson - "Invelle", film di animazione di Simone Massi - "Finchè notte non ci separi", commedia con Fogliati e Scicchitano mgg/mrv