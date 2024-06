Cinema & Spettacoli Magazine – 26/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sfera Ebbasta conquista San Siro con due sold out - “Fremont”, nuovo film dell'iraniano Babak Jalali - “Hit Man - Killer per caso”, il ritorno di Richard Linklater - “Amen”, esordio alla regia di Andrea Baroni mgg/col/mrv