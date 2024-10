Cinema & Spettacoli Magazine – 23/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - “Ocean cleaner” vince il contest di Acea alla Festa del Cinema di Roma - "Venom: The Last Dance", terzo capitolo della saga - "Parthenope", il ritorno di Paolo Sorrentino - "The Dead Don't Hurt", il western di Viggo Mortensen mgg/mrv