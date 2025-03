Cinema & Spettacoli Magazine – 19/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "Biancaneve", al cinema arriva il live action - "U.S. Palmese" dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo - "A Different Man", un film di Aaron Schimberg - “Muori di lei”, il film con Scamarcio e Giannetta mgg/gtr