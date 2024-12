Cinema & Spettacoli Magazine – 18/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - “Io e te dobbiamo parlare”, Siani e Pieraccioni insieme sul set - Mastroianni, l'omaggio al Moma di New York a 100 anni dalla nascita - "Una notte a New York" con Dakota Johnson e Sean Penn - "Mufasa: il Re Leone", il prequel del classico Disney mgg/gsl