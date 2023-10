Cinema & Spettacoli Magazine – 18/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - “Killers of the Flower Moon”, il ritorno di Martin Scorsese - “Me contro te - Vacanze in Transilvania”, tornano gli youtuber siciliani - “Foto di famiglia”, la poesia arriva dal Giappone - “A passo d'uomo”, il nuovo film con Jean Dujardin mgg/gtr