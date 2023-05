Cinema & Spettacoli Magazine – 17/5/2023

In questa edizione:

- “Fast X", il decimo film della saga di Fast & Furious

- “Le proprietà dei metalli”, il lungometraggio d'esordio di Antonio Bigini

- "This Is Not a Drill", nelle sale il concerto di Roger Waters

- “Peter von Kant”, l’omaggio di Ozon a Fassbinder



abr/mgg/gtr