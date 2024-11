Cinema & Spettacoli Magazine – 13/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "Il gladiatore 2", secondo capitolo con Paul Mescal - "Non sono quello che sono", l'Otello contemporaneo di Edoardo Leo - "Giurato numero 2", il ritorno di Clint Eastwood - "La banda di Don Chisciotte", film animato per tutta la famiglia mgg/col/mrv