Cinema & Spettacoli Magazine – 12/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - New York celebra Sophia Loren con una retrospettiva - “Bad Boys: Ride or Die”, quarto capitolo della saga con Will Smith - “The Animal Kingdom”, un film di Thomas Cailley tra sci-fi e horror - “Prima della fine", il documentario sugli ultimi giorni di Berlinguer mgg/gtr