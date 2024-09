Cinema & Spettacoli Magazine – 11/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "L'ultima settimana di settembre", il ritorno di Abatantuono - "Il magico mondo di Harold", visionario film con Zachary Levi - "Come far litigare mamma e papà" con Morelli e Crescentini - "La scommessa - Una notte in corsia", commedia con Carlo Buccirosso mgg/mrv