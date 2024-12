Cinema & Spettacoli Magazine – 11/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "Kraven - Il cacciatore" con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe - "Solo per una notte", un film di Maxime Rappaz - "Cattivissimi a Natale", tornano i "Me Contro Te" - "Il giorno dell'incontro", il ritorno di Michael Pitt mgg/gtr