Cinema, in Cina boom incassi al botteghino. Superati 4 mld di dollari

ROMA (ITALPRESS) - Il cinema in Cina piace sempre di più. Gli incassi al botteghino quest'anno hanno già raggiunto i 30 miliardi di yuan (circa 4,18 miliardi di dollari), con una ulteriore crescita rispetto allo scorso anno. Nove dei primi dieci film cinesi del 2025 sono film nazionali, con "Ne Zha 2" in testa alla classifica. Il blockbuster animato nazionale ha incassato 15,44 miliardi di yuan (circa 2,15 miliardi di dollari), diventando il film più visto e quello che ha incassato di più nella storia della Cina. I guadagni del film all'estero hanno superato i 400 milioni di yuan (circa 55,75 milioni di dollari). Altri film cinesi usciti quest'estate, come "Endless Journey of Love," hanno avuto un buon riscontro al botteghino. La programmazione cinematografica estiva cinese presenta un numero crescente di commedie, thriller e film animati. Sono numerose le iniziative per spingere ancora di più la crescita dell'industria cinematografica. abr/gtr (Fonte video: CCTV)