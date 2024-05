MILANO (ITALPRESS) – A coronamento di un anno fatto di importanti successi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo “European club tour”, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà esibirsi live per sei imperdibili concerti nelle città di Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona. Angelina Mango prosegue il suo viaggio verso l’Europa, iniziato con la sua partecipazione ai principali pre-party eurovisivi e che proseguirà con l’esperienza a Eurovision Song Contest, dove rappresenterà l’Italia con “La noia”, con le date estive nei festival europei e con i sei live annunciati nei club delle principali città d’Europa in autunno.

Una serie di show unici che rappresentano un’ulteriore conferma del percorso straordinario di questo ultimo anno di Angelina. La cantautrice è attesa a Monaco Di Baviera all’Hansa (30 ottobre), a Colonia al Club Bahnhof Ehrenfeld (1 novembre), a Londra presso la 02 Academy Islington (3 novembre), a Bruxelles presso La Madeleine (4 novembre), a Parigi a Les Etoiles (9 novembre) e infine a Barcellona al Razzmatazz (11 novembre).

foto: ufficio stampa Wordsforyou

(ITALPRESS).