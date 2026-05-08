Home Video News Xinhua Cina: Yunnan, numero record di farfalle nell’ultimo decennio a Honghe
Cina: Yunnan, numero record di farfalle nell’ultimo decennio a Honghe
Un rarissimo aumento degli esemplari di farfalla sta portando il loro numero al livello più alto degli ultimi dieci anni nella Valle delle farfalle di Honghe, nello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Secondo gli esperti, questa specie può raggiungere i 100 milioni di esemplari in un singolo sito. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)