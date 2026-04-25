Home Video News Xinhua Cina: Yunnan, droni trasportano tè dalle piantagioni montane
Cina: Yunnan, droni trasportano tè dalle piantagioni montane
Le foglie fresche di tè raccolte nelle piantagioni d'alta quota dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, vengono consegnate immediatamente dai droni ai laboratori di lavorazione del tè in pochi minuti. Lo stesso tragitto richiedeva un tempo almeno mezz'ora con il trasporto a spalla, a cavallo o in motocicletta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca1 (Fonte video: Xinhua)