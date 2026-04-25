Cina, benedizioni d’acqua oltre i confini

Il Water Splashing Festival è una delle più importanti celebrazioni tradizionali tra le minoranze etniche della Cina sud-occidentale. Viene celebrato anche in diversi Paesi del Sud-est asiatico, come il Laos, dove è conosciuto come "Songkran". Secondo la tradizione, più acqua viene spruzzata addosso a una persona, più benedizioni riceve. L'acqua unisce strettamente i popoli di Cina e Laos, trasmettendo le loro speranze condivise per una vita felice. (XINHUA/ITALPRESS) mec/tvi/mca1 (Fonte video: Xinhua)