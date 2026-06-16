Home Video News Xinhua Cina: Yuanjiacun, un autentico villaggio culturale amato da milioni di turisti
Cina: Yuanjiacun, un autentico villaggio culturale amato da milioni di turisti
Immergetevi nella Cina autentica a Yuanjiacun, anche chiamato villaggio di Yuanjia, nella provincia dello Shaanxi. Amato e consigliato dai visitatori internazionali, il villaggio offre un'architettura tradizionale, specialità locali, un ricco patrimonio culturale ed esperienze indimenticabili. Non c'è da stupirsi che milioni di turisti visitino ogni anno questo incantevole villaggio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)