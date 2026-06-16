Home Video News Xinhua Cina: Wuhan, partecipanti a WYDF assistono all’addestramento di robot umanoidi
Cina: Wuhan, partecipanti a WYDF assistono all’addestramento di robot umanoidi
All'Hubei Humanoid Robot Innovation Center, una delle più grandi piattaforme cinesi dedicate all'addestramento dei robot umanoidi, i partecipanti al World Youth Development Forum (WYDF) 2026, attualmente in corso, hanno potuto osservare da vicino come i robot umanoidi vengano addestrati per svolgere compiti nella vita reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)