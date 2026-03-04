Cina: Xinjiang, panda giganti conquistano i cuori delle persone

I panda giganti Baoyuan e Derui stanno conquistando i cuori delle persone nello Xinjiang. La loro dieta quotidiana è progettata con cura da esperti e comprende foglie e germogli di bambù freschi, insieme a piatti di frutta. Per rendere le visite più agevoli per i cittadini, Urumqi ha introdotto treni della metropolitana e autobus a tema panda. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)