Cina: Xinjiang, nuovo robot per frutteti fa risparmiare sui pesticidi

Ecco il futuro della cura dei frutteti. Sviluppato da esperti di tecnologia agricola nello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, questo robot per frutteti ha appena completato i test sul campo. È completamente elettrico, con un'autonomia della batteria di 6 ore, e consente di risparmiare sull'uso di pesticidi interrompendo automaticamente l'irrorazione ogni volta che cambia direzione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)