Cina: Xi’an, nello stabilimento auto intelligente ‘lights-out’

A Xi'an, in Cina, IA e robotica alimentano uno stabilimento automobilistico 'lights-out' operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nella base produttiva intelligente di Geely. Macchine e dati lavorano insieme in ogni fase del processo, garantendo una produzione di precisione su larga scala. Con una capacità annua fino a 300.000 veicoli, questo stabilimento smart dimostra come l'automazione stia plasmando il futuro della mobilità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)