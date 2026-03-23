Cina: Universal Beijing Resort integra poesia antica in un parco a tema

Harry Potter, Transformers e i Minions hanno nuovi vicini a Pechino: Li Bai, un leggendario poeta di oltre 1.000 anni fa le cui opere sono ancora ampiamente ricordate in Cina. Un nuovo ristorante a tema agli Universal Beijing Resort porta l'esperienza della dinastia Tang direttamente a tavola, senza che sia necessaria alcuna conoscenza della poesia per apprezzarla. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)