Cina: una moderna Lunga Marcia, Wu Juan offre nuove opportunità agli agricoltori

"Per la mia generazione, la nuova Lunga Marcia non è una marcia fatta di miglia, ma di innovazioni". Dai vigneti agli stagni per l'allevamento dei pesci, Wu Juan mette a frutto le sue competenze in inglese, conducendo vivaci "aste" bilingui per promuovere i prodotti locali nel Ningxia, nella Cina nord-occidentale. La sua famiglia lasciò in passato il proprio villaggio impoverito per costruirsi una vita migliore nella cittadina di Minning. Ora Wu sta aiutando la sua cittadina natale a raggiungere nuovi mercati e a creare nuove opportunità, portando avanti uno spirito di perseveranza nella Lunga Marcia propria della sua generazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)