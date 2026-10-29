Cina, marchi cinesi si affacciano sul mercato globale alla fiera di Haikou

La China Brands Export Expo 2026 si è conclusa a Haikou, a Hainan, attirando quasi 700 espositori e oltre 3.000 acquirenti provenienti dalla Cina e dall'estero. Cliccate per scoprire come i marchi cinesi stanno utilizzando il Porto di libero scambio di Hainan come trampolino di lancio verso il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)