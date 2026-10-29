Home Video News Xinhua Cina, marchi cinesi si affacciano sul mercato globale alla fiera di Haikou
Cina, marchi cinesi si affacciano sul mercato globale alla fiera di Haikou
La China Brands Export Expo 2026 si è conclusa a Haikou, a Hainan, attirando quasi 700 espositori e oltre 3.000 acquirenti provenienti dalla Cina e dall'estero. Cliccate per scoprire come i marchi cinesi stanno utilizzando il Porto di libero scambio di Hainan come trampolino di lancio verso il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)