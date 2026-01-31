Cina: una famiglia è custode dell’antica arte Maolong (1)

SHIQIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dai Xin (a destra) e suo padre Dai Shangfu realizzano una lanterna Maolong (letteralmente “drago peloso”) nella loro abitazione nella contea di Shiqian, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 27 gennaio 2026. Il “Festival Maolong” del gruppo etnico Gelao è un patrimonio culturale immateriale di livello nazionale. Le lanterne Maolong, manufatti tematici del festival, rappresentano una tipologia di lanterne del drago unica di Shiqian. Una lanterna Maolong contiene una struttura in strisce di bambù, avvolta in strisce di carta colorata abilmente ritagliate che le conferiscono un aspetto “peloso”.

Dai Xin è un erede di livello nazionale di questa arte. Anche suo padre è un rinomato artigiano specializzato nella realizzazione di queste lanterne e nella danza Maolong. La famiglia Dai, nella quale l’arte Maolong è stata tramandata per sei generazioni, è tra i numerosi custodi delle eredità del gruppo etnico Gelao.

