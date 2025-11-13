Cina: un viaggio nel maestoso regno di ghiaccio e neve

(XINHUA) - HARBIN, 13 NOV - All'inizio dell'inverno, il tratto dell'autostrada nazionale G331 nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina, è già ricoperto di neve e ghiaccio. Percorrere questa zona è come entrare in un regno di ghiaccio, con panorami mozzafiato uno dopo l'altro. L'autostrada nazionale G331, lunga 9.333 chilometri da Dandong, nella provincia di Liaoning, fino ad Altay, nella Regione autonoma dello Xinjiang uiguro, è la seconda autostrada nazionale più lunga della Cina. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)