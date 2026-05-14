Cina, cane robot stabilisce nuovo Guinness World Record sui 100 metri

100 metri in 16,33 secondi. Un cane robot cinese ha stabilito un nuovo Guinness World Record per la corsa sui 100 metri più veloce mai compiuta da un robot quadrupede. Dietro a questa macchina da velocità c'è un giovane team di dottorandi e ricercatori della Zhejiang University, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)