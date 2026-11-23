Cina: un panda gigante sfida un pupazzo di neve a colpi di kung fu

"Pupazzo di neve, hai trovato pane per i tuoi denti: un panda esperto di kung fu!" Vi presentiamo Yu Ai, il panda che sfida un pupazzo di neve con mosse degne di un maestro di kung fu. Giocando nella neve allo zoo di Chongqing, l'animale regala momenti di divertimento e riesce persino a mettere al tappeto il suo avversario di neve! (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)