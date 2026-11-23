Cina: da Hainan al mondo, perché le foreste pluviali tropicali contano

Perché le foreste pluviali tropicali sono così importanti per il pianeta? Oltre a ospitare una ricca biodiversità e a contribuire alla regolazione del clima, offrono habitat essenziali per la fauna selvatica e sostengono le comunità locali. Alla Conferenza 2026 dei partner per gli ecosistemi delle foreste pluviali tropicali, nella provincia meridionale cinese di Hainan, i partecipanti internazionali si sono confrontati sull'importanza di questi ecosistemi, sugli sforzi della Cina per tutelare le proprie foreste pluviali tropicali e sul ruolo delle comunità locali e della cooperazione internazionale nella loro conservazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)