Cina: un “assistente straniero” in un remoto villaggio del Guangxi

Da anni, il lussemburghese Hansen Nico Rene lavora fianco a fianco con gli abitanti dei villaggi nella Cina rurale, come "assistente straniero" volontario. L'uomo ha assistito al superamento della soglia di povertà del villaggio di Zhadong, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, e all'accelerazione del processo di rivitalizzazione rurale. Rene dice che le persone delle zone rurali sono quelle che apprezza di più, definendo la campagna cinese il posto migliore in cui sia mai stato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)