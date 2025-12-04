Home Video News Xinhua Cina: un anno fa, tradizionali ponti in legno diventavano patrimonio Unesco
Un anno fa, il design tradizionale e le pratiche per la costruzione dei ponti ad arco in legno cinesi sono stati iscritti nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco. A un anno di distanza, scopri come l'antica maestria cinese continua a stupire i visitatori di tutto il mondo nella contea di Taishun, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)