Cina, studioso Usa sottolinea ruolo cruciale Apec nelle sfide transnazionali

"E' l'unico forum in cui gli Stati Uniti siedono insieme alla Cina", afferma lo studioso statunitense Sourabh Gupta, sottolineando il ruolo cruciale dell'APEC nel promuovere la cooperazione, soprattutto nell'affrontare le sfide transnazionali. La 33esima riunione dei leader economici dell'APEC si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre e sarà incentrata su apertura, innovazione e cooperazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)