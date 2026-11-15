Home Video News Xinhua Cina, per capo segretariato Apec apertura crea nuove opportunità di cooperazione
Cina, per capo segretariato Apec apertura crea nuove opportunità di cooperazione
Eduardo Pedrosa, direttore esecutivo del segretariato della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), ha dichiarato che un'ulteriore apertura della Cina, anche in settori come l'economia digitale e l'intelligenza artificiale (IA), creerebbe nuove opportunità per una cooperazione più profonda nell'Asia-Pacifico e per sforzi congiunti volti ad affrontare il cambiamento tecnologico. (XINHUA/ITALPRESS) mec (Fonte video: Xinhua)