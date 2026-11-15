Cina, per capo segretariato Apec apertura crea nuove opportunità di cooperazione

Eduardo Pedrosa, direttore esecutivo del segretariato della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), ha dichiarato che un'ulteriore apertura della Cina, anche in settori come l'economia digitale e l'intelligenza artificiale (IA), creerebbe nuove opportunità per una cooperazione più profonda nell'Asia-Pacifico e per sforzi congiunti volti ad affrontare il cambiamento tecnologico. (XINHUA/ITALPRESS) mec (Fonte video: Xinhua)