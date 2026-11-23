Cina: studenti statunitensi scoprono la stampa 3D in un liceo di Suzhou

"Sembra quasi una magia!" In un liceo di Suzhou, nella Cina orientale, docenti e studenti statunitensi in visita per un programma di scambio hanno potuto cimentarsi per la prima volta con la stampa 3D, progettando e stampando le proprie creazioni da portare a casa. Guardate il loro entusiasmo mentre le idee prendono forma. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)