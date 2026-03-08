Cina: spinta all’innovazione alimenta nuovi motori della crescita globale

La spinta della Cina a sviluppare nuove forze produttive di qualità sta accelerando l'ascesa di industrie emergenti come i veicoli a nuova energia e l'intelligenza artificiale. Secondo gli esperti, queste innovazioni non stanno solo sostenendo lo sviluppo di alta qualità della Cina, ma stanno anche aprendo nuove opportunità per la cooperazione internazionale. (XINHUA/ITALPRESS). mec/vbo/mca1 (Fonte video: Xinhua)