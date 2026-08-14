Cina: “Paese fantastico”, sempre più viaggiatori in visita

"La Cina è fantastica". Dai video di viaggio diventati virali alle esperienze nella vita reale, sempre più viaggiatori internazionali stanno scoprendo la Cina di persona. Con viaggi resi più agevoli, destinazioni diversificate ed esperienze uniche nel loro genere, la Cina offre ai turisti di tutto il mondo sempre più motivi per visitarla e sempre più motivi per amarla. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)